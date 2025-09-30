Russie : détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili prolongée jusqu’au 3 novembre

En Brève

La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, arrêté début septembre 2025 en Russie, a été prolongée jusqu’au 3 novembre 2025, a annoncé mardi l’agence de presse officielle TASS, citant le service de presse du tribunal de district d’Oussouriïsk, dans la région du Primorié, qui a rendu cette décision le 30 septembre 2025. Âgé de 44 ans et spécialiste de l’endurance, Sehili avait été interpellé en Extrême-Orient russe alors qu’il tentait d’établir un record du monde de traversée eurasienne à vélo, selon l’AFP.