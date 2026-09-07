Rwanda

Paul Kagame attendu à Oman pour une visite officielle

Le président rwandais doit séjourner deux jours à Oman, où les autorités annoncent des discussions sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Angelo TOURÉ
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POLITIQUE
Le président Rwandais Paul Kagamé
Le président Rwandais Paul Kagamé
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Le président rwandais Paul Kagame doit effectuer une visite officielle à Oman les 7 et 8 septembre.

Selon le Diwan de la Cour royale d’Oman, ce déplacement s’inscrit dans l’objectif de développer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre Oman et le Rwanda ont été établies en 1982, indique Times of Oman.

Le Diwan de la Cour royale d’Oman a annoncé que les échanges doivent porter sur des sujets d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

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