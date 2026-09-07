Afrique de l’Est : 200 M$ pour l’adaptation climatique de 260 000 agriculteurs

Le FIDA et Equity Group ont lancé un mécanisme de 200 millions de dollars destiné à financer l’adaptation climatique des petits producteurs et entreprises rurales au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda.

Un mécanisme de financement de 200 millions de dollars destiné à l’adaptation climatique des petits producteurs et des entreprises rurales a été lancé le 4 septembre à Kigali. Baptisé Africa Rural Climate Adaptation Finance Mechanism (ARCAFIM), il couvrira le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.

Le dispositif, porté par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et Equity Group, doit fonctionner pendant douze ans. Il vise environ 260 000 petits producteurs et 500 micro, petites et moyennes entreprises rurales dans les quatre pays.

ARCAFIM comprend 180 millions de dollars de capitaux de prêt et environ 20 millions de dollars d’assistance technique. Equity Group apportera 90 millions de dollars sur son propre bilan, en contrepartie de financements concessionnels mobilisés avec des partenaires publics et de développement.

Les capitaux de prêt doivent être réutilisés sur plusieurs cycles d’investissement, ce qui pourrait porter le volume total de crédits générés à environ 266 millions de dollars. Les femmes devraient représenter au moins 50 % des bénéficiaires ciblés et les jeunes 30 %.

Les financements pourront soutenir des investissements dans l’irrigation et la collecte d’eau, la résilience de l’élevage, le stockage après récolte, les énergies renouvelables et la transformation agroalimentaire adaptée au climat. Le mécanisme a été présenté en marge du Africa Food Systems Forum 2026 organisé à Kigali.