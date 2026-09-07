Kenya : 51 millions de dollars pour construire 2 850 logements à Kitengela

Le président William Ruto a annoncé un investissement de 51 millions de dollars pour construire 2 850 logements abordables à Kitengela, dans le comté de Kajiado, en périphérie de Nairobi.

Le président kényan William Ruto a annoncé, dimanche 6 septembre 2026, un investissement de 6,6 milliards de shillings kényans (environ 51 millions de dollars) dans deux projets de logements abordables à Kitengela, dans le comté de Kajiado, à la périphérie de Nairobi. Les deux projets doivent permettre la construction de 2 850 unités résidentielles.

Le chef de l’État a posé la première pierre des ouvrages à l’occasion d’une visite dans la région. Les deux projets seront portés respectivement par la municipalité de Kitengela et par le secteur de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET).

Cet investissement s’inscrit dans l’Affordable Housing Programme (AHP), l’un des axes majeurs de la politique économique du gouvernement kényan. Le budget national 2026/2027 alloue 50,6 milliards de shillings à ce programme, qui vise à répondre à une demande de logements en forte hausse dans le pays.

Selon un bilan établi en mai 2026, 277 281 logements avaient été achevés ou étaient en cours de construction au niveau national dans le cadre de l’AHP. Plus d’un million de personnes sont par ailleurs inscrites sur la plateforme publique Boma Yangu pour tenter d’acquérir un logement abordable.

Une pression démographique forte sur la périphérie de Nairobi

Avec une population en croissance rapide et une urbanisation soutenue, Kitengela concentre une part croissante des besoins en logements dans la périphérie de la capitale kényane. Le gouvernement entend y accélérer le développement de l’habitat abordable, dans le cadre plus large de sa politique nationale du logement.