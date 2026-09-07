Cour constitutionnelle : le recours sur le taux d’intérêt de MTN Bénin revient en plénière

Le recours n°1331/234/REC-24 visant le « taux d’intérêt appliqué par la Société MTN Bénin » figure au rôle de l’audience plénière de vacation du 10 septembre 2026 à Cotonou.

Le recours en inconstitutionnalité visant le « taux d’intérêt appliqué par la Société MTN Bénin » figure au rôle de l’audience plénière de vacation de la Cour constitutionnelle prévue jeudi 10 septembre 2026 à 15 heures à Cotonou. Le dossier, enregistré sous le numéro 1331/234/REC-24, est porté par Thalès Freddy SANOU.

Le directeur général de MTN Bénin, représenté par la SCPA BBZ Conseils & Associés, ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances apparaissent comme requis dans le rôle signé le 4 septembre par le greffe de la Cour. Le document officiel ne précise ni le niveau du taux contesté, ni le produit ou le contrat concerné, ni les moyens juridiques développés au fond par le requérant.

Le recours est daté du 3 juillet 2024. Le même dossier figurait déjà au rôle de la première chambre de mise en état du 7 janvier 2025, avec le même objet. Son inscription à la plénière du 10 septembre intervient donc après cette phase de mise en état, sans préjuger de la décision que rendra la Cour.

En janvier 2025, le média Baatonu Infos avait signalé l’existence de cette procédure et présenté le taux comme jugé excessif par le requérant. Cette appréciation relève de la contestation portée devant la juridiction constitutionnelle et ne constitue pas, à ce stade, une conclusion de la Cour sur les pratiques de MTN Bénin.

Le rôle du 10 septembre comprend onze affaires. Il mentionne également, entre autres, un recours contre la version en fongbé de l’hymne national et un recours relatif à l’absence d’allocations familiales pour des veuves non fonctionnaires ayant des enfants à charge.