Fauve Hautot, tout juste devenue maman, déjà comparée à Rachida Dati : « À 40 ans, je remercie mon corps, c’est ma machine »

Un mois après avoir accouché de son premier enfant, à 40 ans, la danseuse et jurée de Danse avec les stars a repris l'entraînement, un rythme qui lui vaut d'être comparée à Rachida Dati dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche.

Un mois seulement après avoir donné naissance à son premier enfant, la danseuse et chorégraphe Fauve Hautot a repris les répétitions de son nouveau spectacle. Dans un entretien publié dimanche 6 septembre 2026 par La Tribune Dimanche, la jurée de Danse avec les stars, sur TF1, âgée de 40 ans, raconte avoir dansé jusqu’à huit mois et demi de grossesse avant de retrouver l’entraînement dès le mois suivant l’accouchement.

Ce rythme de reprise vaut à la danseuse une comparaison avec l’ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, elle aussi connue pour être retournée à son ministère cinq jours après un accouchement, en janvier 2009. « Vous êtes un peu la Rachida Dati de la danse : à peine mère, déjà de retour à l’entraînement ! », lui lance La Tribune Dimanche, une remarque que Fauve Hautot accueille avec le sourire, selon le journal.

« J’ai dansé jusqu’à huit mois et demi de grossesse et repris les entraînements à peine un mois après », confirme-t-elle. Elle attribue ce rythme à une attention nouvelle portée à son corps : « Je mesure la chance d’avoir un corps qui me permet d’être encore aussi en forme. Avant, je ne m’en souciais pas trop, je me suis blessée. Aujourd’hui, à 40 ans, je le remercie : c’est ma machine », confie-t-elle à La Tribune Dimanche.

Le père de l’enfant est Romain Guillermic, danseur et chorégraphe originaire de Rueil-Malmaison, champion de France puis champion du monde de danse électro en 2017. Le couple, formé depuis 2022 et rendu public en février 2025, s’est notamment produit ensemble lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Une grossesse restée discrète jusqu’au bout

Fauve Hautot avait choisi de garder sa grossesse secrète jusqu’à un stade avancé. Repérée par les internautes lors de la dernière saison de Danse avec les stars, elle avait fini par confirmer les rumeurs en dévoilant son ventre arrondi à l’antenne, sans communiquer de date de naissance prévue. « Je suis très pudique sur tout et je garde ça de manière très précieuse », avait-elle expliqué à Télé Magazine.

La naissance a été annoncée par la danseuse le 5 septembre 2026 sur les réseaux sociaux : « On a un petit baby qui vient d’arriver ». Ni le prénom ni le sexe de l’enfant n’ont été communiqués.

Un nouveau spectacle avec Romain Guillermic

Fauve Hautot et Romain Guillermic ont fondé ensemble, en 2025, la compagnie de danse Same but Different. Le couple prépare actuellement un nouveau spectacle, Let’s Go, dont la première est annoncée pour le 8 octobre au théâtre 13e Art, à Paris, avant une tournée en France et en Belgique.

En attendant la première, la danseuse partage son temps entre les répétitions quotidiennes au 13e Art et un temps de repos en famille le dimanche, avant de retrouver ses huit danseurs pour finaliser la mise en scène du spectacle.