Accueil En Brève Royaume‑Uni et France : attaque conjointe contre l’EI en Syrie

Royaume‑Uni et France : attaque conjointe contre l’EI en Syrie

Le Royaume‑Uni et la France ont mené conjointement, samedi 3 janvier au soir, une frappe en Syrie visant un site souterrain suspecté d’être utilisé par le groupe État islamique (EI), a indiqué le ministère britannique de la Défense. L’attaque a visé une installation située dans les montagnes au nord de l’ancienne cité de Palmyre, dans le centre de la Syrie, utilisée « très probablement pour stocker des armes et des explosifs », précise le communiqué. Selon le ministère, des avions britanniques ont employé des bombes guidées Paveway IV pour atteindre plusieurs tunnels d’accès menant au site ; une évaluation détaillée est en cours, mais les premières indications montrent que la cible a été touchée avec succès, sans que le rôle des appareils français soit précisé.