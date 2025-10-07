Royaume‑Uni: le parquet fait appel de l’abandon des poursuites contre Mo Chara, rappeur de Kneecap

En Brève

Le parquet a annoncé mardi 7 octobre qu’il allait faire appel de l’abandon, intervenu fin septembre par la justice britannique, des poursuites pour « infraction terroriste » visant Mo Chara, membre du trio nord‑irlandais Kneecap. Un porte‑parole du Crown Prosecution Service a indiqué que l’appel visait à faire préciser un point de droit qu’il juge important, sans donner davantage de précisions.

