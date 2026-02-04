Route Ahossougbéta–Tokan: un axe stratégique bientôt bitumé à Abomey-Calavi

Dans la perspective de la mise en service prochaine de la cité administrative d’Ahossougbéta, dont les travaux s’achèveront au cours de l’année, les autorités ont engagé la contractualisation des travaux d’aménagement du côté ouest du tronçon reliant cette cité au carrefour Tokan, sur l’axe Calavi–Kpota–Hêvié–Cococodji.

Le projet répond à une nécessité fonctionnelle claire. L’ouverture au public de ce nouveau pôle administratif va générer un trafic important qu’il convient d’anticiper, afin de garantir une circulation fluide, sécurisée et durable pour les usagers comme pour les services de l’État.

Les travaux prévus portent sur l’aménagement en revêtement bitumineux d’un linéaire de 2,26 kilomètres, avec une emprise de 20 mètres et une chaussée bidirectionnelle à deux voies. Ils intègrent également la réalisation d’ouvrages d’assainissement connexes, indispensables à la pérennité de l’infrastructure.

Le projet comprend par ailleurs la construction d’un collecteur enterré de section 200 × 200 sur 1,36 kilomètre, destiné au drainage des eaux pluviales vers l’exutoire de Togba. À cela s’ajoutent la mise en place d’équipements de sécurité routière, l’installation de lampadaires solaires photovoltaïques, ainsi que la plantation d’arbres d’alignement et l’aménagement d’espaces verts.

En autorisant la réalisation de ces travaux, le Conseil a également donné son accord pour que les cabinets retenus assurent le contrôle, la surveillance et la maîtrise d’ouvrage déléguée. Cette décision s’inscrit dans une logique de renforcement des infrastructures urbaines et d’accompagnement cohérent des investissements publics à Abomey-Calavi.