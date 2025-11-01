Rooney : « Ronaldo ne s’arrêtera pas avant d’avoir inscrit 1 000 buts »

Pour Wayne Rooney, son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo ne raccrochera pas les crampons avant d’avoir atteint le cap mythique des 1 000 buts en carrière.

Légende de Manchester United, Wayne Rooney est persuadé que son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo n’envisagera pas la retraite avant d’avoir atteint un objectif historique : les 1 000 buts en carrière. À 40 ans, le quintuple Ballon d’Or continue d’empiler les records sous les couleurs d’Al-Nassr, en Arabie saoudite, où il poursuit une carrière exceptionnelle. L’international portugais totalise déjà 950 réalisations toutes compétitions confondues, un chiffre qui le rapproche un peu plus d’une marque symbolique dans l’histoire du football mondial.

« C’est certain à 100 %, il ne prendra pas sa retraite avant d’avoir marqué mille buts », a assuré Rooney, qui a côtoyé Ronaldo à Manchester United sous les ordres de Sir Alex Ferguson. « Ce serait extraordinaire pour lui, et je suis convaincu que dans les prochaines années, il jouera même aux côtés de son fils. C’est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. »

Entre 2004 et 2009, Rooney et Ronaldo ont formé l’un des duos les plus redoutables de la Premier League, menant les Red Devils à trois titres de champion d’Angleterre et à une Ligue des champions en 2008. Toujours animé par une soif de records, Ronaldo n’a pas encore évoqué la fin de sa carrière, ni en club ni avec la sélection portugaise. Et à en croire Rooney, le meilleur buteur de l’histoire du football mondial n’a pas encore dit son dernier mot.





