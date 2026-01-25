Roma – AC Milan (Serie A J22) : choc indécis

Ce dimanche à 19h45 GMT, le Stadio Olimpico de Rome accueillera un affrontement décisif de la 22e journée de Serie A entre l’AS Roma et l’AC Milan. Match à fort enjeu pour les deux équipes : la Roma, dirigée par Gian Piero Gasperini, vise une qualification pour la Ligue des Champions, tandis que le Milan, entraîné par Massimiliano Allegri, entend conforter sa place dans la course au titre en profitant d’une période sans compétitions européennes.

Les Romains abordent la rencontre dans une dynamique positive. Actuellement classée à la 4e place du championnat, l’équipe de Gasperini enchaîne les bonnes performances avec trois succès consécutifs en Serie A. Une nouvelle victoire à domicile contre le Milan permettrait à la Roma de se rapprocher du podium et de consolider sa position en vue d’une qualification pour la Ligue des Champions, objectif affiché par le club et son encadrement technique.

De leur côté, les Rossoneri présentent un bilan remarquable en championnat. L’AC Milan occupe la 2e place du classement et pointe à sept points de l’Inter Milan. Privée d’obligations supplémentaires liées aux compétitions européennes, l’équipe dirigée par Massimiliano Allegri a su tirer profit de ce calendrier allégé. Les chiffres évoqués montrent une série d’invincibilité de 20 rencontres en championnat, ce qui illustre la régularité des Milanais cette saison et leur capacité à récolter des points face aux prétendants.

Les enjeux et le contexte sportif

Le rendez-vous du Stadio Olimpico s’inscrit dans une période charnière du championnat. Pour la Roma, l’enjeu principal reste la consolidation d’une place qualificative pour la Ligue des Champions, un objectif qui passe par des résultats réguliers face aux adversaires directs. La réception d’un club du calibre du Milan représente une opportunité majeure de marquer des points au classement et d’affirmer la stabilité retrouvée de l’équipe.

Pour l’AC Milan, la rencontre constitue une étape importante dans la poursuite du titre. La seconde place actuelle impose de maintenir un rythme élevé pour réduire l’écart avec l’Inter et conserver l’avantage sur le peloton poursuivant. L’absence de matches européens offre aux Rossoneri une marge de manœuvre physique et tactique, permettant à l’encadrement de se concentrer exclusivement sur la Serie A et d’aborder chaque échéance avec un effectif disponible.

Sur le plan symbolique, ce duel traduit l’opposition entre une équipe romaine en forme, déterminée à sécuriser un billet pour la C1, et une formation milanaise en quête de confirmation de sa place parmi les prétendants au titre. Le déroulement de la rencontre au Stadio Olimpico déterminera l’impact immédiat sur le classement et le moral des deux camps, dans une phase de la saison où chaque point pèse lourd.