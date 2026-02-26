Rolland Courbis : « Ça faisait quand même peur » en jouant contre Michel Platini

L’ancien joueur et entraîneur marseillais Rolland Courbis est décédé le 12 janvier 2026 à l’âge de 72 ans des suites d’une infection pulmonaire, laissant le monde du football et au‑delà sous le choc. Fragilisé par un malaise cardiaque survenu en 2014, Courbis venait de participer à un tournage pour la saison 13 de la série Léa Mattei — diffusée le 26 février 2026 — et son rôle d’entraîneur à l’écran a pris, après son décès, une dimension particulière pour ses proches et collaborateurs.

Figure reconnue du football français, Courbis avait côtoyé clubs et joueurs tout au long d’une carrière faite de passages remarqués sur les bancs et sur le terrain. Selon les informations diffusées, différents clubs et personnalités du monde sportif ont rendu hommage à cet ancien entraîneur, qui s’était aussi fait remarquer par son franc‑parler dans les médias. Son décès a également suscité une émotion hors du milieu sportif, plusieurs personnalités du monde de la télévision exprimant leur peine.

Parmi elles, l’animateur Jean‑Luc Reichmann, présentateur de l’émission Les 12 Coups de midi, avait invité Rolland Courbis à jouer le rôle d’entraîneur dans la série. Reichmann a souligné l’investissement de son ami pour ce rôle, expliquant que Courbis « avait lu complètement le scénario pour s’imprégner du foot, pour ne pas faire d’erreur » et qu’il « n’a pas surjoué ». Face à la disparition de Courbis, Reichmann a déclaré : « J’ai perdu plus qu’un ami, j’ai perdu un membre de ma famille. Je suis plus que bouleversé. »

Jean‑Luc Reichmann bouleversé par la mort de l’ancien sportif

Le choix de Reichmann d’intégrer Courbis à la fiction illustre la porosité entre sport et médias en France, et témoigne de la place du disparu dans le paysage médiatique. Courbis, habitué des plateaux, avait accepté de se prêter au jeu de l’acteur pour incarner un rôle proche de son univers professionnel, ce qui selon Reichmann renforçait l’authenticité de sa prestation.

En parallèle de ses apparitions dans des fictions et des émissions, Rolland Courbis faisait régulièrement part de ses analyses et de ses souvenirs. Sa relation avec Zinédine Zidane, évoquée à plusieurs reprises dans les médias, s’inscrivait dans une série de confidences publiques. Lors d’un passage sur l’émission Amuse Bouche, Courbis avait été invité à départager Michel Platini et Zinédine Zidane, débat récurrent dans l’histoire du football français.

Si, à l’antenne, il avait d’abord estimé qu’il était difficile de dissocier les deux numéros 10 — rappelant que « Platini fait l’exploit à la Juventus de Turin, où il est quatre fois meilleur buteur de championnat » — il avait aussi livré des images fortes de son vécu : « Moi, les dissocier, Platini et Zidane, j’en suis incapable. Parce que j’ai eu le plaisir de pouvoir juger les deux. J’ai eu le plaisir de jouer contre Platoche, et ça faisait quand même peur. »

Courbis évoquait encore la supériorité perçue de Platini sur ses adversaires : « Il avait des yeux derrière la tête, il voyait tout avant les autres. Les adversaires avaient peur de lui toute la semaine. » Interrogé par la suite sur RMC, il avait finalement accordé un léger avantage à Michel Platini.