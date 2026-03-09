Rihanna victime d’une fusillade à son domicile : l’assaillante de 30 ans a été arrêtée

Dimanche 8 mars 2026, vers 13 h 15, une femme de 30 ans a ouvert le feu en direction de la résidence de la chanteuse Rihanna à Beverly Hills, sans faire de blessés, avant d’être appréhendée par la police. Une arme a été récupérée sur les lieux et la division des vols et homicides du LAPD est saisie de l’affaire, selon People et les services de police.

Les coups de feu ont été signalés par des témoins et transmis aux services d’intervention qui se sont rendus rapidement dans le secteur résidentiel. D’après les communications policières consultées par le Los Angeles Times, plusieurs détonations — évaluées à environ une dizaine — ont été entendues, et au moins un projectile aurait traversé un mur de la maison.

La suspecte, décrite comme une femme âgée de 30 ans, a été localisée peu après la fusillade et arrêtée. Les autorités ont précisé qu’aucune victime n’était à déplorer sur place. L’identité de la personne interpellée n’a pas été rendue publique au moment des premières communications officielles.

Tirs dirigés depuis un véhicule, véhicule en fuite et éléments saisis

Selon le sergent Jonathan de Vera, porte-parole du LAPD, la suspecte aurait tiré depuis l’intérieur d’un véhicule stationné en face du domicile visé. Le véhicule, une Tesla blanche selon des témoins et des enregistrements radio, se trouvait de l’autre côté de la rue au moment des tirs, puis a pris la fuite vers le sud sur Coldwater Canyon Drive après la fusillade.

Les secours et les enquêteurs ont retrouvé sur place une arme utilisée lors des tirs. Les premières constatations réalisées par les équipes de police laissent apparaître que plusieurs impacts ont été relevés sur la façade de la propriété et qu’au moins un projectile a pénétré l’habitation, franchissant un mur extérieur.

Les médias citent une source proche du dossier indiquant que Rihanna, âgée de 38 ans, se trouvait au domicile au moment des faits. Elle y vit avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, et leurs trois enfants, RZA, Riot et Rocki. Toujours selon cette source, l’artiste « va bien ». Les représentants de la chanteuse n’avaient pas répondu aux sollicitations des journalistes au moment des premiers comptes rendus.

Les éléments matériels réunis — témoignages, enregistrements des communications radio et l’arme saisie — ont été relevés par les équipes du LAPD qui ont pris en charge la scène. Les autorités locales communiquent les informations au fur et à mesure de l’avancée des vérifications ; à ce stade, ni le mobile des tirs ni d’éventuelles liaisons antérieures entre la suspecte et la résidence n’ont été rendus publics.