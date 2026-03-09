Rihanna victime d’une fusillade à son domicile, 10 millions de dollars de caution pour l’assaillante Lisette Ortiz

Une fusillade a visé dimanche en début d’après-midi la résidence de la chanteuse Rihanna à Beverly Hills sans faire de blessés ; la suspecte, identifiée comme Ivana Lisette Ortiz, 35 ans, a été arrêtée et écrouée, avec une caution fixée à 10 225 000 dollars, ont rapporté des médias américains lundi 9 mars 2026.

L’incident s’est produit peu après 13 heures, selon des éléments relayés par le Los Angeles Times et la chaîne locale KTLA. D’après ces sources, une personne à bord d’un véhicule stationné en face de la propriété aurait tiré une dizaine de coups de feu en direction de la maison. Au moins une balle aurait traversé un mur de la résidence.

La maison était occupée au moment des tirs : Rihanna, son compagnon le rappeur A$AP Rocky et leurs trois enfants se trouvaient à l’intérieur, sans avoir été blessés. Les tirs ont provoqué une vive inquiétude dans ce quartier de Los Angeles réputé pour accueillir de nombreuses personnalités.

Arrestation, inculpation et mesures judiciaires

Au lendemain des faits, les autorités ont annoncé l’identification et l’arrestation d’Ivana Lisette Ortiz. Selon les informations disponibles, elle a été interpellée dans le cadre de l’enquête et placée en détention provisoire. Ortiz a été inculpée de tentative de meurtre, une qualification retenue par le parquet au vu des circonstances des tirs.

Le site TMZ a indiqué que la justice avait fixé la caution à 10 225 000 dollars, montant élevé qui correspond à la gravité des faits reprochés et aux risques évalués par la juridiction compétente. La suspecte reste incarcérée en attente des prochaines étapes de la procédure pénale.

Les investigations portent sur la détermination des motivations et sur l’existence éventuelle d’un lien entre la suspecte et la victime présumée. Les enquêteurs cherchent à établir si l’attaque était ciblée contre Rihanna ou si elle résulte d’autres facteurs encore à préciser.

Les forces de l’ordre procèdent à l’analyse des images de vidéosurveillance du secteur et à la collecte de témoignages de riverains pour reconstituer le déroulé exact des faits. Les éléments matériels saisis et les enregistrements disponibles sont étudiés afin d’étayer l’instruction et de préciser la chronologie.

Les sources ayant fourni les premières informations comprennent notamment le Los Angeles Times, KTLA et TMZ, qui ont relayé les déclarations des autorités et les premiers comptes rendus des services de police sur place.