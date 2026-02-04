Révélations Epstein sur Mette-Marit: « Cela montre un manque total de discernement »

La princesse héritière Mette-Marit de Norvège traverse une période délicate. Le procès de son fils aîné, Marius Borg Høiby, a été ouvert à Oslo mardi 3 février ; il est poursuivi pour 38 chefs d’accusation, dont quatre viols. Mette-Marit est appelée à devenir reine consort.

La mise en ligne, par la justice américaine, de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein a mis en lumière de nombreux échanges entre la princesse et le financier américain, visé par des accusations de trafic sexuel de mineures et décédé en détention en 2019 avant d’être jugé.

Parmi les quelque trois millions de pièces rendues publiques, le nom de Mette-Marit figure plus d’un millier de fois selon le média NRK. La princesse a publié une déclaration reconnaissant qu’Epstein porte la responsabilité de ses actes et admettant sa part de responsabilité, estimant qu’elle n’a pas suffisamment vérifié son passé ni compris assez tôt quel type de personne il était.

Les révélations suscitent « choc et déception », selon une journaliste

Caroline Vagle, journaliste au magazine Se og Hør, suit le procès de Marius Borg et s’est entretenue en exclusivité avec Gala. Elle rappelle que la famille royale a connu plusieurs controverses ces dernières années, citant notamment les polémiques liées à la princesse Märtha Louise et à Durek Verrett, ainsi que l’affaire judiciaire concernant Marius Borg.

Pour la journaliste, la relation entre Mette-Marit et Jeffrey Epstein pourrait être la plus lourde de conséquences et restera associée à la princesse héritière. Elle affirme que la population est « choquée et déçue », estimant que ces révélations traduisent un manque de discernement, et préconise que la princesse joue la transparence en révélant toute la vérité.

Caroline Vagle nuance toutefois son propos en rappelant la solidité de la monarchie norvégienne et sa capacité, selon elle, à surmonter ces épreuves malgré l’ombre jetée par ces scandales. La mère d’Ingrid Alexandra et du prince Sverre Magnus a, pour sa part, qualifié son comportement de manque de jugement, jugé « embarrassant » certains échanges, déclaré regretter tout contact avec Epstein et exprimé sa profonde sympathie et sa solidarité envers les victimes des abus.