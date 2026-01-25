Retour triomphal à Man City pour l’Égyptien après la CAN

Omar Marmoush a retrouvé la titularisation et a inscrit un but dès la sixième minute, aidant Manchester City à s’imposer 2-0 en Premier League face à Wolverhampton Wanderers, lors de son retour après la CAN 2025.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’attaquant égyptien, auteur de deux buts avec les Pharaons pendant la CAN — compétition au cours de laquelle l’Égypte a terminé à la quatrième place — revenait d’une absence de six rencontres de championnat. Après une brève entrée en jeu lors de la défaite de City en Ligue des champions contre Bodo/Glimt, Marmoush a été titularisé par Pep Guardiola en championnat pour la première fois depuis août.

Marmoush a concrétisé la confiance de son entraîneur en ouvrant le score très tôt sur un centre de Matheus Nunes, profitant d’un mouvement collectif pour devancer la défense adverse. À l’issue du match, l’attaquant a insisté sur l’importance de son but pour l’équipe.

Retour gagnant pour Marmoush et efficacité collective de City

« Il est important de marquer un but et d’aider l’équipe », a déclaré Marmoush après la rencontre. Il a ajouté : « Je suis très heureux d’être ici après la CAN et d’aider mon équipe. J’ai vu que Matheus [Nunes] a percé la défense adverse et c’était une belle fin de match. Je suis content du but et content des trois points. »

La première réalisation de Marmoush a donné un avantage précoce à Manchester City, ce qui a permis aux hommes de Guardiola de gérer le match et de développer leur domination territoriale. L’ouverture du score après seulement six minutes a changé la dynamique de la rencontre et mis Wolverhampton dans une posture de repli défensif.

Avant la pause, Antoine Semenyo a inscrit le deuxième but de City, offrant une marge confortable à son équipe. Ce but représente le troisième but de Semenyo en quatre apparitions sous le maillot citizen, statistique qui illustre sa montée en puissance depuis son arrivée et sa capacité à se montrer décisif à chaque opportunité.

La prestation de Marmoush intervient après une période d’intense activité internationale avec l’équipe nationale égyptienne. Son retour et sa titularisation témoignent de la rotation opérée par Guardiola, mais aussi de la confiance accordée à l’attaquant pour peser sur le jeu offensif de City. Sa capacité à saisir une occasion dès son entrée dans le onze a été saluée par le staff et appréciée par les supporters.

Sur le plan collectif, Manchester City a su traduire sa supériorité en occasions concrètes et en buts, maîtrisant le tempo après l’ouverture du score. La combinaison des passages offensifs de Matheus Nunes et de la présence de Marmoush dans la surface a été déterminante pour débloquer la partie rapidement.

Cette victoire 2-0 renforce la position de City en championnat tout en offrant à Marmoush un retour sur la scène anglaise couronné de réussite, après son itinéraire récent entre la CAN et les compétitions européennes.