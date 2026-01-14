Regina Daniels dément les accusations de vol dans le conflit avec Ned Nwoko

L’actrice de Nollywood Ned Nwoko a nié toute implication dans une affaire de vol présumé, qu’elle attribue à son époux dont elle est séparée, dénonçant des accusations infondées.

L’actrice de Nollywood Regina Daniels est sortie de son silence pour démentir avec fermeté les accusations de vol portées contre elle, sur fond de crise conjugale avec son ex-époux, le sénateur nigérian Ned Nwoko.

Intervenant lors d’une émission diffusée en direct, la comédienne a affirmé que ces allégations émanaient directement de son mari dont elle est actuellement séparée. Elle a également révélé qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre, ainsi que contre certains membres de sa famille, dans le cadre de cette affaire de vol présumé.

Regina Daniels a toutefois balayé ces accusations, les qualifiant de mensongères et dénuées de tout fondement. Elle a notamment remis en cause la crédibilité de l’accusation selon laquelle une somme de 40 000 dollars aurait été dérobée au domicile de Ned Nwoko, soulignant que ce dernier ne conservait pas d’argent liquide chez lui.

« C’est confirmé, j’ai vérifié, et il s’agit bien de Ned. Un mandat d’arrêt vise tout le monde, y compris moi », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Il affirme que nous lui avons volé 40 000 dollars, alors qu’il ne garde même pas d’argent à la maison. Comment cela serait-il possible ? »



