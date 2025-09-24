Reconnaissance de la Palestine par le Japon : bientôt actée

Le mardi 23 septembre, à la tribune de l’ONU, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré que la reconnaissance par Tokyo de l’État de Palestine n’était « qu’une question de temps », se disant indigné par des propos récents de responsables israéliens. La France, le Royaume‑Uni, le Canada et plusieurs autres pays ont annoncé lundi la reconnaissance de l’État de Palestine, visant à accroître la pression sur Israël pour mettre fin à la guerre, qui oppose depuis près de deux ans Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Selon le décompte de l’AFP, au moins 150 des 193 États membres de l’ONU reconnaissent désormais l’État de Palestine.