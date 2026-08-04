Sénégal : le pays accélère la délimitation de sa frontière avec la Gambie après l’incident de Bullock

La Gambie et le Sénégal ont finalisé mercredi 29 juillet un accord définitif destiné à clarifier le tracé de leur frontière commune, a annoncé le Secrétariat permanent sénégalo-gambien. Cette décision intervient après un incident survenu le 16 juillet près de Bullock, dans le sud-ouest de la Gambie.

Des éléments de l’armée sénégalaise avaient alors démoli le mur de clôture d’un poste militaire gambien. Banjul avait dénoncé un acte « provocateur et inacceptable », tandis que les autorités sénégalaises évoquaient des empiétements susceptibles d’affecter l’intégrité de leur territoire. Pour prévenir une nouvelle escalade, les deux pays ont décidé de relancer leurs opérations conjointes de bornage et de matérialisation de la frontière. Ces travaux doivent reprendre à partir de la mi-août, selon la feuille de route adoptée par les deux parties.

La démarcation doit être accélérée et renforcée par l’installation de bornes physiques dans les secteurs où la frontière reste insuffisamment matérialisée. Les opérations doivent concerner notamment la partie sud de la frontière, où les activités reprendront dès le 15 août.

Selon Cherno Omar Barry, secrétaire exécutif adjoint du Secrétariat permanent sénégalo-gambien, les opérations avaient débuté en juin avant d’être suspendues. Cette interruption était liée à un retard dans la formation des experts gambiens appelés à participer aux travaux conjoints.

La campagne de démarcation sera accompagnée d’une opération de sensibilisation auprès des populations vivant dans les zones frontalières. Des agriculteurs gambiens sont parfois interpellés par des soldats sénégalais lorsque leurs cultures s’étendent dans la zone tampon séparant les deux pays.

La nouvelle délimitation doit également permettre de déterminer si le campement militaire gambien de Bullock se trouve sur le territoire sénégalais. Les résultats des travaux devraient être connus d’ici à septembre, date prévue pour l’achèvement de la densification de la frontière.

Les deux pays avaient convenu dès 2015 de procéder à cette densification, qui consiste à identifier les secteurs dépourvus de bornes et à y installer de nouveaux repères. Le processus doit permettre de réduire les contestations liées à l’emplacement exact de la frontière.

Le dialogue privilégié après l’incident de Bullock

Les autorités gambiennes et sénégalaises ont choisi de régler le différend par le dialogue, en s’appuyant sur les mécanismes de concertation mis en place de longue date entre les deux pays. Elles ont également décidé de suspendre les travaux susceptibles d’affecter le campement de Bullock jusqu’à la fin des opérations de densification.

« Ce qui est arrivé à Bullock est malheureux », a déclaré Cherno Omar Barry, estimant que l’incident aurait pu être évité. Il a précisé que la reprise des travaux devait permettre aux experts des deux pays de déterminer conjointement la position exacte du campement.

L’accord intervient dans un contexte où la frontière entre la Gambie et le Sénégal est étroitement imbriquée, la Gambie étant enclavée à l’intérieur du territoire sénégalais à l’exception de sa façade atlantique. La clarification du tracé doit notamment faciliter les déplacements et les activités des communautés installées de part et d’autre de la frontière.