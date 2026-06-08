Real Madrid: Pepe pressenti pour intégrer le staff de Mourinho

Le retour de José Mourinho au Real Madrid pourrait s’accompagner de celui d’un ancien cadre de la Maison Blanche. Selon la presse espagnole, Pepe est pressenti pour intégrer le staff technique du technicien portugais en qualité d’adjoint.

Le Real Madrid pourrait bientôt voir revenir deux figures emblématiques de son histoire. Alors que José Mourinho s’apprête à être officiellement nommé entraîneur des Merengues, Pepe devrait également faire son retour au club dans un rôle au sein du staff technique. Selon plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez avait déjà trouvé un accord avec Mourinho avant sa réélection à la présidence du club. Le technicien portugais serait désormais prêt à entamer un nouveau chapitre sur le banc madrilène.

Pour l’accompagner dans cette aventure, Mourinho souhaiterait s’appuyer sur Pepe, ancien défenseur emblématique du Real Madrid et de la sélection portugaise. D’après les informations de Marca, l’ex-international portugais occuperait un poste d’adjoint avec plusieurs missions stratégiques. Son expérience et son leadership devraient notamment servir à renforcer la rigueur défensive de l’équipe ainsi que l’état d’esprit du groupe. Pepe aurait également pour rôle de favoriser la cohésion du vestiaire et de faire le lien entre Mourinho et les joueurs, afin de fluidifier la communication au quotidien.

Passé par le Real Madrid entre 2007 et 2017, le défenseur central a marqué l’histoire du club avec son engagement, son caractère et son impressionnant palmarès. Retraité depuis 2024, il pourrait ainsi entamer une nouvelle étape de sa carrière en retrouvant le Santiago-Bernabéu sous un nouveau costume. Si l’information se confirme, le Real Madrid miserait sur un duo portugais expérimenté pour ouvrir un nouveau cycle ambitieux dans la capitale espagnole.



