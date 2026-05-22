Antoine de Maximy révèle son salaire à six chiffres pour « J’irai dormir chez vous »

Le 21 mai 2026, Antoine de Maximy célèbre ses 67 ans. Ce journaliste, réalisateur et animateur français s’est imposé comme une figure incontournable du paysage audiovisuel grâce à son concept novateur et sa personnalité singulière. Né à Lyon en 1959, il a d’abord consacré sa carrière à la réalisation de documentaires scientifiques et animaliers avant de devenir célèbre auprès du grand public. La renommée de Maximy s’est principalement construite autour de son émission phare, J’irai dormir chez vous, diffusée depuis 2005 et aujourd’hui reconnue comme un classique du voyage télévisé.

Le principe de l’émission est à la fois simple et audacieux : Antoine de Maximy parcourt seul le monde équipé uniquement de petites caméras portatives, sans équipe technique visible. Son défi ? S’immiscer dans la vie quotidienne des habitants des pays qu’il visite, leur demander l’hospitalité et passer la nuit chez eux, capturant ainsi des moments d’échanges authentiques et souvent imprévus. Ce format, mêlant les genres du documentaire, du road-trip et de l’aventure humaine, a su conquérir un large public.

Au fil des années, l’image de ce voyageur à la chemise rouge et aux cheveux grisonnants est devenue emblématique. Derrière cette apparente simplicité se cache un professionnel engagé, qui prend des risques physiques et humains au cœur même des territoires qu’il explore. Ce parcours lui a également permis d’asseoir une véritable carrière financière, confortée par diverses sources de revenus complémentaires liées à ses droits d’auteur et productions.

Plus de 100 000 euros par an : un salaire qu’il juge “mérité”

Antoine de Maximy est resté longtemps discret sur ses revenus, mais il a récemment accepté d’évoquer sa situation financière lors d’interviews, notamment avec Jordan de Luxe et le magazine Femme Actuelle. Il a ainsi révélé qu’il gagne, en moyenne et selon les années, un salaire annuel supérieur à 100 000 euros. Cette somme dépasse largement les seuls cachets issus de la diffusion de J’irai dormir chez vous.

Au-delà de la télévision, une part significative de ses revenus provient des droits d’auteur, des ventes de livres, des diverses exploitations de son travail, mais aussi de ses productions indépendantes. Antoine de Maximy souligne que cette rémunération reflète non seulement la longévité de sa carrière mais aussi la charge de travail et les risques pris.

« Je gagne bien ma vie, je travaille beaucoup, et je prends plus de risques que la plupart des autres », confie-t-il, insistant sur le caractère mérité de ses revenus. En effet, ses expéditions l’ont conduit dans des zones parfois instables, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’Afghanistan, en passant par des régions isolées d’Afrique ou d’Asie, où il n’était accompagné d’aucune équipe de sécurité ou technique.

Les dangers liés à une telle aventure sont réels et son parcours n’a pas été exempt d’incidents, comme cette fracture du péroné en Côte d’Ivoire qui a nécessité un retour d’urgence en France. Ce type d’épreuves atteste de la nature unique de son métier, oscillant entre le reportage et l’exploration solo.

Le succès phénoménal de “J’irai dormir chez vous”

Quand l’émission J’irai dormir chez vous voit le jour en 2005, son format atypique s’éloigne des standards alors en vogue. Aucun script, aucune préparation millimétrée et surtout une absence totale d’équipe technique visible : Antoine de Maximy mise tout sur l’authenticité, l’imprévu et la spontanéité des rencontres humaines.

Rapidement, le concept séduit un large public, jusqu’à atteindre des audiences supérieures à 1,2 million de téléspectateurs à certains moments. Dans chaque épisode, la promesse d’une immersion intime et dépouillée dans la vie quotidienne des habitants du pays visité offre des moments d’émotion, d’humour et parfois de tension, qui captivent les spectateurs.

Cette notoriété a permis à Antoine de Maximy de diversifier ses projets. En 2008, il réalise J’irai dormir à Hollywood, un long métrage dans lequel il transpose son concept à un road movie américain. S’invitant chez des célébrités, il mêle humour et aventure dans un film qui engrange plus de 215 000 entrées en salle en France et reçoit une nomination aux César dans la catégorie du meilleur documentaire.

Plus récemment, en 2020, Antoine de Maximy expérimente la fiction avec J’irai mourir dans les Carpates, une œuvre où il interprète son propre rôle. Ce film, tiré de situations réelles qui dérapent lors du tournage, propose une mise en abyme originale et offre au public une nouvelle facette de son univers.

Un aventurier qui a transformé ses voyages en empire personnel

Avant de devenir l’animateur solitaire et globe-trotteur connu aujourd’hui, Antoine de Maximy a construit sa carrière dans la production de documentaires à thématique scientifique et naturelle. Dès les années 1980, il collabore avec de grandes chaînes comme Thalassa, Canal+ et France Télévisions, traitant de sujets variés tels que les volcans ou les expéditions en milieu hostile.

Cette expérience de terrain explique sans doute sa capacité à créer un programme aussi libre et minimaliste. Lors de plusieurs interviews, il a expliqué qu’il prépare ses voyages avec très peu d’anticipation : seuls quelques billets d’avion et un hébergement provisoire sont fixés avant le départ. Le reste dépend entièrement des rencontres et des interactions sur place.

« Je suis seul. Je fais ce que je veux. Sans cette liberté totale, l’émission perdrait son instantanéité », déclarait-il à Ouest-France.

La liberté de choix et la spontanéité sont d’ailleurs des éléments clés qui ont forgé la singularité de sa démarche. Pourtant, cette autonomie implique également une grande prise de risques physiques et émotionnels, que peu d’animateurs acceptent.

En dehors de la télévision, Antoine de Maximy a récemment investi la scène avec son spectacle J’irai dormir sur scène. Présenté au Festival d’Avignon et au Grand Point Virgule à Paris, ce one-man show offre une autre dimension à ses aventures, en partageant avec le public anecdotes, moments cocasses et coulisses de ses émissions.

À 67 ans, Antoine de Maximy poursuit donc sa passion du voyage et de la découverte, tout en bénéficiant d’une reconnaissance et d’un train de vie confortables liés à une carrière atypique. Son mode de travail unique et la réputation qu’il s’est forgée constituent la base d’un succès durable et mérité.