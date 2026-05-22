Stomy Bugsy et Johnny Hallyday nés dans la même chambre à Paris

21 mai 1972 : Stomy Bugsy, de son vrai nom Gilles Duarte, fête ses 54 ans. Le rappeur, chanteur et comédien franco-capverdien, né dans le 9e arrondissement de Paris, est l’auteur d’une carrière marquante du hip‑hop français et se distingue aujourd’hui par une anecdote de naissance partagée avec une icône de la chanson française.

Né à la clinique Villa Marie‑Louise, située rue des Martyrs dans le 9e arrondissement, Stomy Bugsy est issu d’un foyer cap‑verdien : sa mère, Marie‑José Oliveira‑Picoteiro, est originaire de Mindelo et son père a grandi à Dakar. L’artiste évoque fréquemment ce lieu de naissance, qu’il situe « juste à côté du Moulin Rouge », comme un repère identitaire lié à ses premiers souvenirs parisiens.

Au‑delà des dates et des adresses, Stomy Bugsy a révélé une coïncidence singulière : il serait né dans la même chambre d’accouchement que Johnny Hallyday, une information qu’il a relatée à plusieurs reprises dans des interviews et émissions radiophoniques, avec émotion et une pointe d’étonnement.

De la clinique Marie‑Louise aux featurings : un lien inattendu entre deux générations

L’anecdote a été remise en lumière en mars 2025 sur le plateau des Grosses Têtes sur RTL. Le chroniqueur Yoann Riou a lancé une énigme en évoquant « l’un des plus immenses stars internationales » auquel Stomy Bugsy serait lié. Après quelques échanges, l’artiste a donné l’indice décisif — la clinique Marie‑Louise, rue des Martyrs — menant à l’identification de Johnny Hallyday comme ce « taulier » partagé.

Sur RTL, la plaisanterie de Yoann Riou — « C’est dommage que tu n’aies pas eu son talent » — a laissé place à une prise de parole plus personnelle de l’artiste, qui a saisi l’occasion pour rendre hommage à sa mère, récemment décédée, et rappeler le lien familial qui entoure ce souvenir de naissance.

Si Paris est le point d’ancrage de ce récit, l’enfance de Stomy Bugsy se déroule surtout à Sarcelles, dans le Val‑d’Oise, où il grandit avec cinq frères et sœurs. C’est là qu’il rencontre Passi, avec qui il cofonde le groupe Ministère A.M.E.R., collectif devenu culte et porté notamment par l’album 95200.

Adolescent, il suit sa mère qui rejoint la Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement. Ce déménagement l’amène à croiser la route de futurs acteurs de la scène urbaine, dont Doc Gynéco, et à forger sa culture musicale dans un environnement populaire.

En 1996, Stomy Bugsy entame une carrière solo avec l’album Le Calibre qu’il te faut, qui rencontre un large succès, avant de fonder le collectif La MC Malcriado réunissant plusieurs artistes cap‑verdiens, dont Jacky Brown des Nèg’ Marrons.

En 2006, cette coïncidence de naissance trouve un autre écho : Stomy Bugsy apparaît sur un morceau de Johnny Hallyday, Le temps passe, aux côtés de Ministère A.M.E.R. et de Doc Gynéco.