Real Madrid: nouvelle blessure pour Ferland Mendy

Touché à la cuisse lors du choc face à Manchester City, le latéral français du Real Madrid, Ferland Mendy, souffre d’une lésion musculaire à la jambe droite. Le club madrilène reste discret sur la durée de son indisponibilité.

La malchance continue de poursuivre Ferland Mendy. Aligné d’entrée pour la première fois depuis plusieurs semaines en La Liga le week-end dernier, le défenseur français semblait retrouver du rythme sous le maillot du Real Madrid. Mais son retour a été brutalement interrompu. Mardi soir, lors de l’affiche de la Ligue des champions face à Manchester City, le latéral gauche a livré une première période solide avant d’être contraint de quitter la pelouse à la pause, visiblement touché musculairement.

L’inquiétude était immédiate dans le camp madrilène. Après la rencontre, l’entraîneur Álvaro Arbeloa ne cachait pas son pessimisme, laissant entendre que la blessure pourrait être sérieuse. Le verdict médical est tombé vendredi. Dans un communiqué, le club madrilène a confirmé que le joueur de 30 ans souffre d’une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite.

Parte médico de Mendy. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2026

« Suite aux examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid sur Ferland Mendy, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son évolution sera suivie au jour le jour », a indiqué le club dans un bref bulletin médical. Aucune durée d’indisponibilité n’a pour l’instant été avancée. Une nouvelle incertitude pour le Real Madrid, déjà confronté à plusieurs pépins physiques cette saison, et qui pourrait devoir composer sans son latéral pour les prochaines échéances importantes.