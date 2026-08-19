Niger : le canadien Zimar va investir 1,9 milliard de dollars dans un complexe de raffinage

Le Niger prévoit de construire une raffinerie d’une capacité de 100 000 barils par jour, ainsi qu’un complexe pétrochimique, dans le cadre d’un accord conclu avec le groupe canadien Zimar Inc. L’investissement annoncé s’élève à 1,9 milliard de dollars, mais le calendrier de réalisation et les modalités de financement n’ont pas été précisés.

Le gouvernement nigérien a signé cet accord avec Zimar Inc. le samedi 15 août. Le projet porte sur la construction d’une nouvelle infrastructure de raffinage et d’unités pétrochimiques destinées à transformer une partie du pétrole produit dans le pays.

Le Niger produit du pétrole depuis 2011 et exporte son brut depuis janvier 2024. Malgré ces activités, le pays reste confronté à des pénuries récurrentes de carburants, notamment en raison des capacités limitées de son unique raffinerie et de la baisse des approvisionnements informels en provenance du Nigeria.

Une capacité de raffinage appelée à augmenter fortement

Avec une capacité annoncée de 100 000 barils par jour, la future raffinerie dépasserait largement les capacités actuellement disponibles au Niger. Le projet doit permettre d’accroître l’offre de produits pétroliers raffinés sur le marché national et de réduire la dépendance aux importations de carburants.

La construction d’un complexe pétrochimique devrait également élargir les activités de transformation liées au pétrole. Les informations disponibles ne précisent toutefois ni les produits qui seront fabriqués, ni la localisation exacte des installations, ni la date prévue pour leur mise en service.

Le montant de 1,9 milliard de dollars correspond à l’investissement annoncé pour l’ensemble du projet. La répartition entre la raffinerie, les unités pétrochimiques et les infrastructures associées n’a pas été communiquée. Les modalités de financement et le montage juridique de l’opération doivent également être précisés.