Glazoué: effondrement du pont Lifo à Aklampa, deux personnes secourues de justesse

​Un grave accident s’est produit dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 aux environs de 23 heures dans l’arrondissement d’Aklampa, commune de Glazoué.

Le pont Lifo s’est soudainement rompu au passage d’un taxi-moto, précipitant dans le cours d’eau le conducteur et sa passagère, une octogénaire, a rapporté le site d’information l’investigateur .

​Promptement alertés, les services de secours sont intervenus sur les lieux du drame. Le motocycliste a été repêché aux alentours de 1 h 45 du matin, suivi de la septuagénaire vers 2 h.

Les deux victimes ont été immédiatement évacuées vers un centre sanitaire pour recevoir des soins d’urgence.

​Cet effondrement ravive l’inquiétude et la colère des riverains d’Aklampa. Régulièrement emprunté par la population locale, l’ouvrage présentait d’importants signes de dégradation dénoncés à plusieurs reprises par les usagers, qui avaient lancé l’alerte pour réclamer des travaux de réhabilitation avant la survenue d’un tel drame.