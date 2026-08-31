Real Madrid: José Mourinho loue l’exigence de Jude Bellingham

José Mourinho a salué l’état d’esprit de Jude Bellingham après le large succès du Real Madrid contre Malaga (4-0). L’entraîneur portugais apprécie particulièrement l’exigence du milieu anglais, aussi bien envers lui-même qu’envers ses coéquipiers.

José Mourinho a souligné l’exigence de Jude Bellingham après la large victoire du Real Madrid face à Malaga (4-0), en Liga. L’entraîneur portugais apprécie particulièrement l’attitude du milieu de terrain anglais, aussi exigeant envers lui-même qu’envers ses partenaires. Le Real Madrid s’est largement imposé grâce à des réalisations de Bellingham, Kylian Mbappé et Arda Güler, ainsi qu’à un but contre son camp du gardien Alfonso Herrero.

Interrogé sur la prestation de son milieu de terrain après la rencontre, Mourinho n’a pas tari d’éloges à son sujet. Le technicien portugais estime que le caractère de Bellingham constitue une qualité précieuse pour le collectif madrilène. « Bellingham est très exigeant envers lui-même et envers les autres. C’est quelque chose que j’apprécie beaucoup », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.

Depuis son arrivée au sein de la formation espagnole, l’international anglais s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe. Son implication et son niveau d’exigence en font l’un des éléments importants du dispositif de Mourinho. Cette nouvelle prestation vient ainsi confirmer l’influence grandissante de Bellingham, qui continue de jouer un rôle majeur dans les ambitions du Real Madrid cette saison.