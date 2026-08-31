Internet par satellite : Starlink cible 16 nouveaux marchés africains d’ici fin 2026

Starlink, filiale de SpaceX, vient de lancer ses services en Guinée équatoriale, portant à 29 le nombre de pays africains où l’opérateur satellitaire est disponible. Le groupe d’Elon Musk vise 16 marchés supplémentaires sur le continent d’ici fin 2026.

Le fournisseur américain d’internet par satellite Starlink a lancé ses services en Guinée équatoriale, portant à 29 le nombre de pays africains où l’entreprise est désormais disponible, selon sa carte officielle de disponibilité. Le groupe, filiale de SpaceX et propriété du milliardaire Elon Musk, vise 16 marchés supplémentaires sur le continent d’ici la fin de 2026.

L’expansion africaine de Starlink a officiellement débuté au Nigeria, fin janvier 2023. En un peu plus de trois ans, l’opérateur a étendu sa couverture à plus de la moitié des 54 pays du continent, une progression rapide entre février 2025, quand il n’était présent que dans 18 pays, et mai 2026, où il avait déjà atteint 29 marchés.

Parmi les 16 pays visés pour une ouverture d’ici fin 2026 figurent la Mauritanie, le Mali, la Gambie, la Guinée, le Burkina Faso, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda, la Tanzanie, les Comores, la Namibie, l’Angola, le Congo, le Gabon, le Cameroun et Maurice.

Starlink reconnaît toutefois que ses précédentes échéances n’ont pas toujours été respectées : huit de ces pays (Congo, Gabon, Togo, Guinée, Mali, Burkina Faso, Tunisie, Mauritanie) figuraient déjà parmi les marchés annoncés pour 2025, sans que le service y soit devenu disponible. L’entreprise précise que ses estimations restent soumises aux autorisations réglementaires et aux contraintes de déploiement de son réseau.

Cette expansion intervient alors qu’environ un quart de la population africaine n’était pas couverte par la 4G en 2025 et que le taux de pénétration d’internet sur le continent s’établissait à environ 35,7 %, selon les données citées par Starlink.