Cameroun

Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunie

David Pagou a retenu plusieurs jeunes joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, laissant de nombreux cadres hors du groupe.

Anne Sophie
Voir tous ses articles
FOOTBALL
pagou-fecafoot
David Pagou écarte Serge Daura et surprend avec ses choix
1 min de lecture
Google News Commenter

DavidPagouadévoiléunesélectionlargementrajeuniepourlesdeuxpremièresjourniesdeséliminatoiresdelaCAN2027,arapportéL’ÉquipedansuncompterendudeLaurentGrandcolas.LeCamerounrecevralesComoresle24septembreavantdesedéplacerauCongole29septembre,danslegroupeG.

SelonL’Équipe,CarlosBalebaestabsentenraisond’uneblessure.AndréOnana,VincentAboubakar,Eric-MaximChoupo-Moting,ChristopherWooh,NouhouTolo,ÉJuniorDinaEbimbe,FrankZamboAnguissa,Georges-KévinNkoudouetMoukoudinefigurentpasnonplusdanslaliste.DavidPagouavaitprislatêtedelasélectionendécembre2025,avantlé’eliminationduCamerounparleMarocenquartsdefinaledelaCAN2025,surlescorede2-0.

L’Équipeindiquequ’AngelYondjo,19ans,BillNsongo,21ans,etEmmanuelMoungam,20ans,comptentparmilesjeunesjoueursmisenavant.Nsongoestappelépourlapremièrefois,tandisqueMoungamavaitdéjàétéconvoquéenmars.

ChristianKofane,MahamadouNagidaetJuniorSamuelKottofigurentégalementdanslegroupe,présentéparL’Equipecommetournéverslesjeunesjoueurs.

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
18:01 Football : Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunie
17:57 Football : Harry Kane reconnaît être candidat au Ballon d’Or 2026
18:01 Cameroun : Pagou mise sur une sélection rajeunie