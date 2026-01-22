Real Madrid: Gareth Bale dévoile la véritable raison du limogeage de Xabi Alonso

L’ancien attaquant madrilène, Gareth Bale, estime que l’incapacité de Xabi Alonso à gérer les egos du vestiaire a précipité son limogeage du banc merengue.

L’ancien attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, est revenu sur le récent limogeage de Xabi Alonso, écarté de son poste d’entraîneur après une saison seulement sur le banc madrilène. Selon le Gallois, l’échec d’Alonso s’explique avant tout par sa difficulté à composer avec les fortes personnalités présentes dans le vestiaire merengue. Arrivé l’an dernier pour succéder à Carlo Ancelotti, l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer durablement au Santiago-Bernabéu.

« Au Real Madrid, il faut savoir gérer les egos, les ménager. La tactique, parfois, passe au second plan », a expliqué Bale dans une interview accordée à TNT, relayée par The Real Champs. « Dans ce vestiaire, il y a des superstars capables de faire basculer un match en une seconde. Xabi Alonso est un excellent entraîneur et un grand tacticien, mais à Madrid, manifestement, cela n’a pas fonctionné. »

Et l’ancien international gallois d’ajouter : « Il faut être capable de contrôler ce groupe, et c’est quelque chose de très particulier au Real Madrid. » Après le départ de l’ancien merengue, le Real Madrid a choisi Alvaro Arbeloa pour assurer l’intérim.