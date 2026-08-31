Kenya: le Parlement adopte un texte sur la redevance aérienne

Adopté par l’Assemblée nationale le 28 août 2026, le projet de loi veut orienter plus directement les recettes de l’Air Passenger Service Charge vers la sécurité aérienne et le tourisme. Il doit encore être examiné par le Sénat.

L’Assemblée nationale du Kenya a adopté le 28 août 2026 un projet de loi modifiant l’Air Passenger Service Charge afin de renforcer la sécurité aérienne et le tourisme. Le texte vise à clarifier la gestion et l’affectation de cette redevance pour que ses recettes soutiennent plus directement ces deux priorités.

Le projet de loi a été examiné en Committee of the Whole House avant son adoption par l’Assemblée nationale. Après ce vote, il doit encore être examiné par le Sénat avant de pouvoir devenir loi.

La redevance visée reste fixée à 600 shillings kényans pour les vols intérieurs et à 50 dollars américains pour les vols internationaux.

Selon le Parlement du Kenya, la version présentée en deuxième lecture prévoyait une répartition des recettes entre la Kenya Airports Authority, la Kenya Civil Aviation Authority, la Kenya Meteorological Service Authority et le Tourism Fund. Le projet a été porté en deuxième lecture par le leader de la majorité, Kimani Ichung’wah.