Real Madrid 2-1 Inter Milan: Mourinho ne voit pas Valverde comme homme du match

Malgré son but décisif face à l’Inter Milan, Federico Valverde n’a pas totalement convaincu José Mourinho. L’entraîneur du Real Madrid estime que Thibaut Courtois méritait davantage le titre d’homme du match après la victoire des Merengues (2-1).

Federico Valverde a contribué au succès du Real Madrid face à l’Inter Milan en inscrivant le deuxième but madrilène. Une réalisation qui a permis aux Merengues de lancer leur campagne de Ligue des champions par une victoire au Santiago-Bernabéu.

Mais pour José Mourinho, le milieu de terrain uruguayen n’était pas le joueur le plus méritant pour recevoir la distinction d’homme du match. Le technicien portugais a plutôt mis en avant la prestation de Thibaut Courtois.

Le gardien belge s’est particulièrement illustré durant la rencontre, multipliant les interventions décisives pour préserver l’avantage de son équipe. Ses arrêts ont permis au Real Madrid de résister aux assauts de l’Inter et de conserver les trois points au terme d’une rencontre disputée. Pour Mourinho, Courtois aurait donc été un choix plus logique pour cette récompense, au regard de son influence dans le succès madrilène.