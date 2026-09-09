RDC : Gaz Mawete fait vibrer la première édition de Congo Mboka Vibe à Kinshasa

Gaz Mawete a porté la première édition du festival Congo Mboka Vibe, dimanche 6 septembre 2026 à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, devant un public venu célébrer la culture urbaine congolaise.

Gaz Mawete a été l’une des principales attractions de la première édition du festival Congo Mboka Vibe, organisée dimanche 6 septembre 2026 à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Le chanteur congolais est monté sur scène aux alentours de 22 h 40 pour un passage très attendu, dans une soirée consacrée à la culture urbaine de la capitale.

Porté par les cris et les reprises du public, l’artiste surnommé « Boïka Machine » a déroulé plusieurs titres de son répertoire dans une ambiance de communion avec ses fans. Le média congolais Ouragan décrit une prestation énergique, rythmée par les applaudissements et les morceaux repris en chœur par les spectateurs.

Avant Gaz Mawete, la programmation avait déjà installé l’ambiance avec plusieurs artistes de la scène kinoise. Wilili puis Talywan ont notamment précédé la tête d’affiche, tandis que l’affiche générale du festival annonçait également C2B, Flacko, Bantu B, G-Love l’Opposant, Zepekenio et Keekee OG.

Congo Mboka Vibe s’est tenu les 5 et 6 septembre à l’Académie des Beaux-Arts. Le rendez-vous a été conçu comme un espace mêlant musique, DJ sets, danse, performances urbaines, mode et lifestyle. La plateforme MokiliEvent, qui référençait l’événement, affiche désormais la billetterie comme épuisée.

Un rendez-vous tourné vers la culture urbaine congolaise

Pour cette première édition, les organisateurs ont misé sur un format qui dépasse le simple concert. L’objectif affiché était de rassembler artistes, créateurs et jeunes publics autour des expressions urbaines qui animent Kinshasa, avec Gaz Mawete comme tête d’affiche musicale.

La présence de Gaz Mawete intervient dans une période où le chanteur multiplie les scènes et prépare déjà un défi de plus grande ampleur : un concert solo au Stade des Martyrs de Kinshasa annoncé pour le 31 juillet 2027. Cette échéance lui laisse près d’un an pour construire l’un des rendez-vous les plus ambitieux de sa carrière.

Dimanche, le cadre était plus resserré mais l’enjeu restait symbolique : porter le lancement d’un nouveau festival urbain dans sa ville. Congo Mboka Vibe referme ainsi sa première édition avec une prestation de Gaz Mawete qui en aura constitué l’un des temps forts.