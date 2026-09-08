Europe

LDC: les compos officielles de Real Madrid-Inter Milan, Porto-Manchester City, Dortmund-Villarreal

Découvrez les compos officielles des chocs Real Madrid-Inter Milan, Porto-Manchester City et Dortmund-Villarreal, prévus ce mardi soir (20h, GMT+1), dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.

Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
Le trophée de la Ligue des Champions
Le trophée de la Ligue des Champions @RMC Sport
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois; Konaté, Dumfries, Huijsen; Trent, Fede Valverde, Bellingham, Brahim Díaz, Cucurella; Vinicius, Mbappé

Inter Milan : Josep Martínez; Bisseck, Pavard, Bastoni; Diouf, Çalhanoglu, Barella, Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Thuram

FC Porto : Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Fernandes; Varela, Rosário, Gabri Veiga; William Gomes, André Silva, Pepê

Manchester City : Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Bouaddi, Enzo Fernández; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland

Borussia Dortmund : Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Sabitzer, Beier; Karetsas, Nmecha; Guirassy

Villarreal : Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Saliba, Comesaña, Pape Gueye, Buchanan; Oluwaseyi, Mikautadze

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
19:26 Football : LDC: les compos officielles de Real Madrid-Inter Milan, Porto-Manchester City, Dortmund-Villarreal
19:19 Célébrité : Stonebwoy–Sarkodie : le ton monte sur X, le rappeur nie avoir visé son confrère
19:26 LDC: les compos officielles de Real Madrid-Inter Milan, Porto-Manchester City, Dortmund-Villarreal