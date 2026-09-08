Ligue des champions : Dortmund bat Villarreal 3-2, Guirassy décisif

Le Borussia Dortmund a battu Villarreal 3-2 mardi pour son entrée en Ligue des champions. Serhou Guirassy a inscrit un doublé dans une fin de match spectaculaire.

Le Borussia Dortmund s’est imposé 3-2 face à Villarreal, mardi 8 septembre au Signal Iduna Park, pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Après une première période sans but, Dortmund a pris l’avantage à la 53e minute sur un but contre son camp de Renato Veiga. Villarreal a réagi à la 66e minute grâce à Santiago Mouriño, auteur de l’égalisation de la tête.

Serhou Guirassy a ensuite fait basculer la rencontre. L’attaquant guinéen a inscrit deux buts dans les dernières minutes, dont un sur penalty, pour permettre au Borussia de prendre le large.

Villarreal a réduit l’écart dans le temps additionnel sur un but contre son camp de Guirassy, sans parvenir à arracher l’égalisation.

Avec ce succès 3-2, Borussia Dortmund prend ses trois premiers points dans la phase de ligue, tandis que Villarreal repart d’Allemagne sans point malgré une prestation longtemps équilibrée.