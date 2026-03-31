Real Madrid: 10 joueurs sur le départ

Sous la pression des résultats, Florentino Pérez prépare une vaste refonte de l’effectif madrilène, avec plusieurs cadres sur le départ et des décisions fortes attendues lors du mercato estival.

À l’aube d’un été qui s’annonce mouvementé, le Real Madrid prépare une vaste opération de renouvellement de son effectif. Sous l’impulsion de son président Florentino Pérez, la Casa Blanca entend tourner la page après une saison jugée décevante, marquée par des résultats en deçà des attentes. Dans les coulisses du stade Santiago-Bernabéu, la direction madrilène aurait déjà dressé une liste conséquente de joueurs susceptibles de quitter le club. Parmi eux, plusieurs cadres arrivent en fin de cycle. David Alaba, Dani Carvajal et Antonio Rüdiger pourraient ne pas être prolongés, symbolisant un tournant majeur dans la stratégie sportive du club. Courtisé, ce dernier serait notamment dans le viseur de la Juventus.

D’autres éléments sont également poussés vers la sortie. Sur les côtés, Ferland Mendy, fragilisé par des blessures récurrentes, et Fran García, en quête de temps de jeu, devraient faire leurs valises. Même constat au milieu pour Dani Ceballos, dont l’avenir semble scellé. La situation est plus nuancée pour Eduardo Camavinga. Longtemps considéré comme un pilier du projet, le Français ne serait plus intouchable et pourrait partir en cas d’offre satisfaisante. Enfin, plusieurs jeunes joueurs pourraient être prêtés afin de se relancer, tandis que Andriy Lunin envisagerait un départ pour gagner du temps de jeu. Une chose est sûre : l’été madrilène s’annonce brûlant.

