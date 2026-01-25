Real 2-0 Villarreal : Mbappé panenka sous les yeux de Diaz

Kylian Mbappé a offert une victoire précieuse au Real Madrid dimanche soir à Villarreal en signant un doublé, dont un penalty transformé d’une panenka qui restera l’image forte de la rencontre. Ce geste technique, réussi sous le regard d’un coéquipier entré en jeu quelques minutes plus tôt, a souligné la maîtrise offensive du club madrilène lors de ce déplacement conclu sur le score de 2-0.

Sur la pelouse du stade de Villarreal, le Français a pris ses responsabilités pour débloquer puis sceller le résultat en faveur du Real Madrid. Auteur de deux buts, Mbappé a ouvert la marque et a ensuite conclu la partie sur penalty, optant pour une panenka parfaitement exécutée. Ce choix technique — un lob délicat au centre du but — a abouti à la transformation du penalty et à la délivrance d’un second but synonyme de succès pour les visiteurs.

L’entrée en jeu de Brahim Díaz, survenue quelques minutes avant la fin du match, a été suivie de près par les caméras. La panenka de Mbappé a immédiatement rappelé, aux yeux de certains, un geste manqué lors de la finale de la CAN où Díaz avait tenté la même option sans parvenir à convertir. Après la réussite de Mbappé, le Madrilène est allé le féliciter et a été chaleureusement enlacé par son partenaire, scène qui a illustré la complicité au sein du vestiaire madridista.

Le geste technique et sa portée

La panenka est un tir de penalty consistant à lobber le gardien en visant le centre du but, souvent exécuté lorsque le tireur anticipe le plongeon du gardien. C’est un geste à la fois risqué et esthétique, qui, lorsqu’il est réalisé avec succès, attire immédiatement l’attention et marque les esprits des spectateurs et des médias. Dans ce contexte, la panenka réussie par Mbappé a non seulement concrétisé le score, mais a aussi offert un moment fort de la soirée qui sera largement repris par les images télévisées.

Pour le Real Madrid, ce succès à Villarreal renforce la dynamique du groupe en vue des échéances à venir. Mbappé, par sa capacité à se muer en buteur décisif, confirme son rôle central dans l’animation offensive de l’équipe. La célébration avec Díaz, qui venait d’entrer, témoigne en outre d’un collectif qui s’appuie sur des relais même en fin de match.

La présence de Brahim Díaz et la réaction collective

Brahim Díaz s’est ainsi retrouvé sous les projecteurs à la suite de l’action, non pour un exploit personnel mais comme témoin direct d’un moment capital du match. Son geste de félicitation envers Mbappé, suivi d’une accolade réciproque, a été perçu comme un symbole de solidarité entre joueurs, un élément souvent souligné par les entraîneurs comme indispensable pour traverser les périodes exigeantes d’une saison.

Les images de la soirée retiendront donc autant la performance individuelle de Mbappé que l’échange entre coéquipiers, scène révélatrice des liens dans l’effectif madrilène après ce succès 2-0 à l’extérieur.