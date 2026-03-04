RDC : nouvel effondrement d’une mine de coltan près de Rubaya

Un nouveau glissement de terrain a frappé, le 3 mars 2026, un site d’extraction de coltan situé à Gasasa, à proximité de Rubaya dans la province du Nord‑Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo.

Les secours restent mobilisés mais, à ce stade, les autorités n’ont pas communiqué de bilan définitif, laissant planer l’incertitude sur le nombre de personnes touchées par l’incident.

Cette catastrophe survient quelques semaines après un effondrement majeur survenu fin janvier dans le même périmètre minier, qui avait fait, d’après des sources locales et gouvernementales, plus de deux cents morts.

Le site concerné relève de l’exploitation artisanale : des centaines de creuseurs à petite échelle y travaillent quotidiennement, souvent dépourvus d’équipements de protection et exposés à des terrains fragilisés par des années d’extraction non régulée.

Réactions et enjeux sécuritaires

La société civile exprime une vive inquiétude face à cette nouvelle tragédie et réclame des mesures urgentes pour limiter les risques dans ces galeries improvisées. Des voix appellent également à une meilleure coordination des opérations de secours afin d’éviter que de telles catastrophes ne se répètent.

Sur le terrain, des témoins décrivent des pentes fortement érodées et des amas de déblais instables, conditions qui rendent les opérations de dégagement difficiles et dangereuses pour les équipes et les populations alentour.

Au‑delà de l’intervention immédiate, la situation soulève des questions persistantes sur la gestion des sites artisanaux de minerai, la protection des travailleurs informels et la prévention des glissements liés à une exploitation intensive et souvent anarchique.