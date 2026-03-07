Image Celtiis
RDC : l’élection des Ligues de football de nouveau reportée

Samedi, le processus d’élection des dirigeants des ligues de football en République démocratique du Congo, qui devait se dérouler entre le 9 et le 11 mars, n’a finalement pas eu lieu et a été déplacé à une date non précisée.

Koffi AMÈGAN
RDC: les élections des Ligues de football congolaises de nouveau reportées
Dans un premier temps, les autorités en charge de l’organisation n’ont annoncé aucun calendrier de rechange. Par la suite, plusieurs titres de la presse congolaise ont laissé entendre que ces scrutins pourraient être reprogrammés au début du mois d’avril.

Ce report vient s’ajouter aux incertitudes qui pèsent déjà sur la gouvernance du football national et complique davantage la situation pour les acteurs concernés.

La désignation des nouvelles équipes dirigeantes est suivie de près par les clubs, les officiels et les supporters, car elle influence l’administration des compétitions et la gestion des structures sportives du pays.

Un calendrier en suspens

Jusqu’à présent, ni la fédération ni le comité organisateur n’ont rendu publiques les raisons précises de ce renvoi, et aucune date officielle n’a été confirmée par les responsables compétents.

Dans l’attente d’informations officielles, les différents protagonistes du milieu footballistique guettent les prochaines communications qui permettront de connaître le nouveau calendrier et les conséquences pratiques de ce report.

