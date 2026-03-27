RDC : la Jamaïque, dernier adversaire sur la route du Mondial 2026

La République démocratique du Congo connaît désormais son adversaire pour la finale des barrages intercontinentaux du Mondial 2026 : les Léopards affronteront la Jamaïque à Guadalajara, mardi 31 mars 2026, pour décrocher une place dans le groupe K aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l’Ouzbékistan. Ce match revêt une importance historique pour Kinshasa : la sélection congolaise n’a plus participé à une phase finale de Coupe du monde depuis 1974.

Les Jamaïcains ont obtenu leur ticket pour cette rencontre en venant à bout de la Nouvelle-Calédonie (1-0). Bailey Cadamarteri a inscrit l’unique but sur une reprise venue d’un ballon mal dégagé sur coup franc, offrant ainsi aux Reggae Boyz une victoire méritée même si les Calédoniens, loin au classement Fifa, ont montré quelques menaces offensives et rappelé que la défense jamaïcaine peut être mise en difficulté.

La RDC débarque au Mexique sur une dynamique positive. Mercredi 25 mars 2026, les Léopards ont signé un succès 2-0 face aux Bermudes lors d’un match amical, une confrontation utilisée comme répétition générale avant l’échéance de Guadalajara. Au-delà du score, c’est la confiance retrouvée et la cohésion affichée qui alimentent l’ambition congolaise.

Pour la population et les dirigeants sportifs congolais, l’enjeu dépasse le simple résultat : il s’agit de relancer une présence sur la scène mondiale plus d’un demi-siècle après la seule qualification historique de 1974, et de prouver que l’équipe peut rivaliser avec des adversaires venus d’autres zones de la planète.

Parcours récents et perspectives

Sur le plan international, la Jamaïque présente un profil contrasté. Classée autour de la 69e place au classement Fifa, la sélection caribéenne compte une participation à la Coupe du monde (1998), où elle n’était pas allée au-delà de la phase de groupes. Son chemin vers la finale des barrages pour 2026 a été marqué par un sans-faute lors du premier tour des éliminatoires—quatre succès face au Guatemala, à la République dominicaine, à la Dominique et aux Îles Vierges britanniques—avant de terminer deuxième du groupe B lors de la deuxième phase, à une longueur de Curaçao, qui s’est qualifié directement.

Le vainqueur du duel de Guadalajara deviendra le dixième et dernier représentant africain au Mondial 2026, rejoignant l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.