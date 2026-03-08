RDC : Trésor Lualua alerte sur l’état du football chez les jeunes

Les scrutins pour élire les responsables des ligues affiliées à la Fédération congolaise de football association (Fecofa) ont été reportés à début avril, mais cet ajournement n’a pas freiné la campagne des prétendants. Sur le terrain, les initiatives de terrain se poursuivent et les candidats multiplient les contacts avec les acteurs du football local.

Parmi ceux qui ont choisi d’entrer en lice figure Trésor Lualua, ancien capitaine de l’équipe nationale des Léopards. Il a officiellement déclaré sa candidature à la tête de la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ), se positionnant face au dirigeant en place.

Lualua a expliqué vouloir attirer l’attention sur ce qu’il juge être une situation préoccupante pour les catégories d’âge inférieures en République démocratique du Congo. Selon lui, l’avenir du football national dépendra en grande partie des choix opérés aujourd’hui pour la formation et l’accompagnement des jeunes talents.

Le contexte de cette compétition s’inscrit dans une dynamique plus large : alors que les élections ont été décalées, la bataille pour convaincre clubs, encadreurs et familles autour de projets destinés à la jeunesse s’intensifie.

Face à Lualua se dresse Zéphyr Kanyinda, qualifié de président historique de la LINAFJ et auteur d’une longue présence à la tête de la structure. Le scrutin à venir opposera donc la continuité incarnée par l’actuel dirigeant à la promesse de changement brandie par le candidat ancien international.