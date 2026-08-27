Bénin: le TikTokeur Billy relaxé au bénéfice du doute par la CRIET

​Nouvel épisode judiciaire devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le créateur de contenu et TikTokeur béninois connu sous le nom de Billy, de son vrai nom Arsène Kplédo, a été relaxé au bénéfice du doute ce jeudi 27 août 2026.

​Poursuivi par la justice pour des faits présumés d’escroquerie via Internet, le prévenu était dans l’attente du délibéré de la juridiction spéciale.

​Lors de l’audience précédente, tenue le 16 juillet 2026, le ministère public avait estimé que les éléments de preuve rassemblés ne permettaient pas d’établir la culpabilité de l’accusé avec certitude, requérant ainsi sa relaxe au bénéfice du doute.

​En rendant sa décision ce jeudi, la CRIET a suivi l’analyse du parquet spécial, mettant un terme aux poursuites engagées contre Arsène Kplédo dans ce dossier.