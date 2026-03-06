RDC : Jean-Pierre Bemba prié de récupérer un Boeing 727 immobilisé à Faro depuis sa saisie en 2007

Un appareil resté à l’abandon sur le tarmac de l’aéroport de Faro, dans le sud du Portugal, refait parler de lui. Les responsables de l’aéroport ont adressé une sommation à Jean-Pierre Bemba, lui demandant de prendre en charge un Boeing 727 qui lui appartient.

L’avion dort sur place depuis 2007, année où il avait été saisi à la suite d’une demande émanant de la Cour pénale internationale. Cela représente près de deux décennies d’immobilisation — environ dix-neuf ans au moment de cette remise en lumière.

Jean-Pierre Bemba, qui occupe actuellement la fonction de vice‑Premier ministre congolais en charge des Transports, se voit désormais contraint d’intervenir : l’administration aéroportuaire lui a fixé un délai de soixante jours pour procéder à l’enlèvement de l’appareil.

Le Boeing 727, stationné sur le tarmac depuis son placement sous scellés, est au centre de cette procédure administrative qui remet en avant un dossier laissé en suspens depuis plusieurs années.

La nouvelle étape procédurale

La mise en demeure signifiée par les autorités portugaises marque un tournant formel : elle met une échéance précise à une situation qui était devenue quasi permanente. Pour l’heure, les autorités n’ont pas communiqué publiquement les mesures envisagées si le retrait n’était pas effectué dans le délai imparti.

Ce rappel à l’ordre relance l’attention sur un dossier ancien — celui d’un appareil saisi sur demande d’une juridiction internationale — et pose à nouveau la question de la gestion des avions immobilisés sur les infrastructures aéroportuaires.