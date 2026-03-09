RDC : inquiétude autour de l’arrestation de Serge Sindani, directeur général de KIS24

À Kisangani, dans la partie nord‑est de la République démocratique du Congo, la disparition de Serge Sindani suscite une vive inquiétude. Le directeur général du média local KIS24 a été arrêté le 3 mars 2026 et demeure depuis placé dans les locaux de l’Agence nationale de renseignements (ANR), sans que sa famille ni ses avocats n’aient pu lui rendre visite.

La rédaction de KIS24 a publié un communiqué dénonçant l’absence d’informations émanant des autorités : ni les motifs de l’interpellation ni l’état de santé de M. Sindani n’ont été expliqués publiquement. Les journalistes du site exigent notamment qu’il puisse rencontrer son conseil.

Interrogé, Steve Paluku — journaliste et responsable au sein de KIS24 — décrit un climat de tension au sein de l’équipe. Il affirme que, depuis la garde à vue, aucun collègue n’a eu accès à leur directeur et que la rédaction ignore si ce dernier est en bonne santé.

Selon M. Paluku, les services de renseignement n’ont pas communiqué sur la procédure engagée, ce qui alimente l’incertitude autour des raisons de cette arrestation et empêche le fonctionnement normal du média.

Réactions et demandes de transparence

L’Union nationale pour la presse du Congo a appelé à la libération immédiate de Serge Sindani et a demandé des éclaircissements rapides sur les motifs de sa détention. Des défenseurs des droits humains et plusieurs organisations de la société civile ont, selon la rédaction, fait part de leur solidarité avec KIS24.