RDC : Félix Tshisekedi à Abou Dhabi pour signer un accord économique global avec les Émirats

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, effectue cette semaine un déplacement à l’étranger.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Initialement attendu aux États-Unis, le chef de l’État a cependant posé le pied dimanche 1er février à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

La communication officielle de la présidence congolaise met en avant la signature d’un accord économique global, qualifiée par celle-ci d’« historique ».