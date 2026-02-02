RDC : Félix Tshisekedi à Abou Dhabi pour signer un accord économique global avec les Émirats

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, effectue cette semaine un déplacement à l’étranger.

Initialement attendu aux États-Unis, le chef de l’État a cependant posé le pied dimanche 1er février à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

La communication officielle de la présidence congolaise met en avant la signature d’un accord économique global, qualifiée par celle-ci d’« historique ».

