RDC: démission de Vital Kamerhe, président de l’Assemblée Nationale

Vital Kamerhe a annoncé sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo.

Démission de Vital Kamerhe, président de l’Assemblée Nationale. Cette décision, survenue après plusieurs jours de fortes tensions, fait suite à une pétition initiée par des députés de l’UDPS et d’autres formations. Il est accusé de mauvaise gestion et d’entrave au contrôle parlementaire.

Les griefs portés contre le désormais ancien président de l’Assemblée, Vital Kamerhe concernent notamment une gestion jugée opaque des fonds parlementaires et un manque d’alignement sur les priorités de la majorité au pouvoir.

Malgré ses tentatives de calmer les dissensions internes, Kamerhe n’a pas réussi à conserver un soutien suffisant pour se maintenir en poste.

Pour plusieurs observateurs, cette chute traduit surtout un bras de fer politique au sein de l’Union sacrée, la coalition présidentielle. L’UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, chercherait à renforcer son emprise sur l’institution, en affaiblissant les alliés devenus encombrants.

La vacance du poste est désormais comblée de façon intérimaire par Isaac Tshilumbayi, premier vice-président de l’Assemblée. Une élection rapide du nouveau bureau est attendue.