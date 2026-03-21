Raoul Savoy dévoile la liste du Tchad pour le match contre le Burundi

Le sélectionneur Raoul Savoy a dévoilé ce samedi 21 mars 2026 la composition de l’équipe nationale tchadienne en vue des deux rencontres décisives face au Burundi, comptant pour le tour préliminaire qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Les Sao se préparent à un enchaînement serré : la première manche se jouera le 25 mars, avant le match retour programmé le 31 mars, soit six jours seulement pour peaufiner les réglages. Savoy a choisi un noyau mêlant cadres et jeunes talents, puisés tant dans le championnat national que chez des clubs européens et africains.

Parmi les figures attendues, le gardien Gabin Allambatnan et l’avant-centre Marius Mouandilmandji apparaissent comme des éléments clés. Le technicien helvético-espagnol souhaite ainsi assembler une charnière sûre tout en conservant des options offensives capables d’inquiéter les Hirondelles du Burundi, sous le regard attentif des supporters tchadiens.

Effectif retenu pour la double confrontation

Gardiens :

Eli Mathieu Adoassou (AS PSI)

Gabin Allambatnan (Coton Sport)

Samson Dock-Gebi (TP Elect Sport)

Défenseurs :

Tchoupplaou Tchitongou Charles (Casric Stars)

Wanre Daikreo (Gazelle FA)

Djawal Kaiba (FC Wil 1900)

Franky Tchaouna (Enna Calcio)

Eric Titnabaye (FC Aiglons)

Yves Allarabaye (Foullah Edifice)

Ahmad Ngouyamsa Nounchili (US Créteil)

Ibrahim Cherif (Fauve Azur Elite)

Félix Noubara (AS PSI)

Milieux :

Mahamat Thiam Maintah (Yverdon Sport)

Mahamat Ali Idrissa Charfadine (Vendée Poiré)

William Damba Koularambaye (Rail Club Kadiogo)

Teto Monopole Issa (FC Aiglons)

Lassine Kouma (Young Africans)

Adoum Mahamat Youssouf (FC Yves)

Daniel Mbaitoloum (FC Aiglons)

Benjamin Merba (Foullah Edifice)

Attaquants :

Marius Mouandilmandji (Samsunspor)

Bertrand Junior Mani (Gandzasar Kapan)

Célestin Ecua (JS Kabylie)

Franck Tchaouna (Enna Calcio)

Brahim Mahamat (Canet Roussillon)

Fabien Djedanoum (FC Aiglons)

Ahmat Moussa Youssouf (Vendée Poiré)

Amine Hiver (Zesco United)