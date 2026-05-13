France : le PSG sacré pour la cinquième année consécutive, dans une Ligue 1 en crise

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France 2025-2026 ce mercredi 13 mai, après sa victoire 2-0 sur le terrain du RC Lens au Stade Bollaert-Delelis, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le PSG s’approprie ainsi son 14e titre national et son 5e titre consécutif, du jamais-vu dans l’histoire du club. Les buts ont été inscrits par Kvaratskhelia à la 29e minute et Mbaye à la 48e minute.

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Avec 76 points au classement, le PSG devance Lens, son dauphin, de neuf points, avant la dernière journée prévue le 17 mai contre le Paris FC. Luis Enrique, le technicien espagnol des Parisiens, avait reconnu après la victoire contre Brest que son équipe était championne à « 99,99% ». Ce sacre est le quatrième trophée du PSG cette saison, après la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et le Trophée des Champions.

Le club parisien a enregistré onze victoires à l’extérieur cette saison, meilleure performance de la Ligue 1. Un chiffre qui illustre à la fois la domination du PSG et la dévalorisation progressive du championnat français face à la montée en puissance de ses visées européennes. Avant la dernière journée, le PSG s’apprête également à défendre la Ligue des champions le 30 mai à Budapest contre Arsenal.

Le sacre intervient dans un contexte de crise structurelle pour le championnat de France. Selon les données publiées par L’Équipe, les 20 clubs de Ligue 1 se partageront seulement 80,5 millions d’euros de droits télévisuels à l’issue de la saison 2025-2026, le champion touchant un maximum de 4,67 millions d’euros — soit moins que ce que Montpellier, lanterne rouge la saison dernière, avait perçu l’année précédente (5,18 M€). La plateforme Ligue 1+, lancée en début de saison, est décrite comme « au bord du gouffre » depuis la perte des droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 au profit de beIN Sports.

L’UEFA pointait en février 2026 un déséquilibre sans équivalent en Europe : les recettes commerciales du PSG représentent 29 fois celles du club médian français, contre 9 fois en Angleterre ou en Italie. L’OL et l’OM figurent parmi les quatre clubs européens en situation financière la plus critique, avec des déficits respectifs de 196 millions et 105 millions d’euros au 30 juin 2025.

Un titre assumé comme préparation à l’Europe

Luis Enrique avait assumé publiquement en cours de saison qu’il considérait la Ligue 1 comme une « préparation » aux échéances européennes du PSG. Cette déclaration avait provoqué des réactions dans le milieu du football français, la Ligue 1 étant réduite, selon ses détracteurs, au statut de compétition de second plan pour le seul club français présent régulièrement dans les derniers carrés européens. Le PSG disputera la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai 2026 au Puskas Arena de Budapest.