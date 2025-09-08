CDM 2026 (Q): Lesotho, Togo, Congo…, les pays déjà éliminés

A trois journées de la fin des phases qualificatives, plusieurs nations sont déjà out pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, avec le Togo, le Congo et le Lesotho qui ne disputeront pas la compétition.

Les qualifications pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulent actuellement sur tous les continents, ont déjà vu l’élimination de plus de 75 sélections nationales, a indiqué la FIFA sur son site officiel en amont des rencontres de cette semaine.

En Afrique, quatorze pays ont d’ores et déjà perdu toute chance de qualification, faute de points suffisants dans leurs groupes. Parmi eux : la Centrafrique, le Tchad, le Congo, Djibouti, le Kenya, la Mauritanie, l’île Maurice, les Seychelles, la Somalie, le Togo, le Soudan du Sud et le Lesotho.

Partout ailleurs dans le monde, la liste des nations éliminées s’allonge. Elle inclut notamment le Liban, la Malaisie, les Maldives, le Myanmar, le Népal, le Pakistan, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Porto Rico, les Samoa, Singapour, les Îles Salomon, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Syrie, Tahiti, le Tadjikistan, la Thaïlande, le Timor-Leste, Tonga, le Turkménistan, le Vietnam ou encore le Yémen.

D’autres sélections issues d’Asie, d’Océanie, des Caraïbes et d’Amérique centrale — telles que l’Afghanistan, les Samoa américaines, Anguilla, les Bahamas, le Bhoutan, Brunei, Cuba, Fidji, Grenade, Guam, Hong Kong, l’Inde ou encore le Laos — ont elles aussi vu leur parcours s’arrêter prématurément.

Pour cette édition, la Coupe du monde réunira 48 équipes pour une compétition qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Voici les pays qui ont été éliminés des éliminatoires de la Coupe du monde à travers le monde jusqu’à présent:

Liban, Macao, Malaisie, Maldives, Mauritanie, Maurice, Mongolie, Montserrat, Myanmar, Népal, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Samoa, São Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie, Singapour, Îles Salomon, Soudan du Sud, Sri Lanka, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Syrie, Tahiti, Tadjikistan, Thaïlande, Gambie, Timor-Leste, Togo, Tonga, Turkménistan, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges américaines, Vanuatu, Vietnam et Yémen.

Les autres pays sont Afghanistan, Samoa américaines, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bhoutan, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cambodge, Îles Caïmans, République centrafricaine, Tchad, Chili, RP Chine, Taipei chinois, Congo, Îles Cook, Cuba, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Eswatini, Fidji, Grenade, Guam, Guyane, Hong Kong, Chine, Inde, Kenya, RPD de Corée, Koweït et République kirghize. et le Laos.