Ramzy révèle avoir été attouché enfant dans un bahut catholique

Ramzy Bedia a révélé en 2026, lors de son passage dans l’émission en ligne LEGEND animée par Guillaume Pley, avoir été victime d’attouchements durant son enfance dans un établissement privé catholique. L’annonce, livrée au cours d’une conversation avec son complice de longue date Eric Judor, a coupé court aux rires habituels et suscité la surprise face à la gravité des souvenirs évoqués.

Sur le plateau, Ramzy a évoqué des brimades physiques et des sévices subis à l’école : “On prenait des claques et tout…”, a-t-il dit en mimant le geste, ajoutant : “J’ai connu les claques, les bonnes sœurs, les claques… J’ai connu tout ça.” Il a ensuite précisé : “Un petit peu d’attouchements.” et a témoigné se souvenir “des mains, des caresses”, évoquant “une ou deux fois”. Eric Judor, présent sur le plateau, a exprimé sa stupeur en réagissant aux confidences de son ami.

Le récit s’inscrit, selon Ramzy, dans un contexte scolaire catholique qui rappelle d’autres affaires médiatisées, comme le scandale de Bétharram déjà cité par les médias. Les déclarations ont été prononcées dans un registre intime et non humoristique, rompant avec le ton généralement léger du duo historique du stand-up et de la télévision.

Parcours artistique et trajectoire solo de Ramzy Bedia

Connnu pour son duo avec Eric Judor, Ramzy s’est fait connaître auprès du grand public grâce à la série H, où il incarnait Sabri Saïd, un brancardier devenu barman avec des aspirations d’acteur. Ce rôle, marqué par une bouffonnerie bonhomme, a contribué à asseoir sa popularité auprès de plusieurs générations de spectateurs. Le tandem Eric & Ramzy a également marqué le cinéma populaire avec La Tour Montparnasse infernale et des collaborations décalées comme Steak avec Quentin Dupieux.

Après une période où les deux compères ont pris des chemins séparés, Ramzy a développé une carrière plus singulière en solitaire. Il a participé à des comédies contemporaines comme Les Kaïra et Pattaya, et s’est lancé derrière la caméra avec son propre film, Hibou, en 2016, œuvre qui est passée inaperçue en salles selon les bilans de l’époque.

Dans les années suivantes, Ramzy a diversifié ses choix en s’orientant vers des registres plus dramatiques et d’action : on le retrouve dans Terminal Sud (2019), le film Balle perdue (2020), puis dans Youssef Salem a du succès (2023). Il a également participé à la série policière D’argent et de sang, confirmant ainsi une évolution artistique marquée par des rôles contrastés par rapport à l’image comique initiale.

Les confidences faites dans LEGEND interviennent alors que le duo Eric & Ramzy continue d’apparaître ensemble ponctuellement, entre humour et souvenirs personnels, et que chacun poursuit parallèlement ses projets individuels.