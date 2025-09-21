Ragasa menace les Philippines, premières évacuations ordonnées

Les autorités philippines ont ordonné dimanche 21 septembre des évacuations dans le nord du pays, redoutant inondations et glissements de terrain à l’approche du super typhon Ragasa. L’astre météorologique s’intensifie rapidement et devrait toucher terre mardi 23 septembre dans l’après-midi sur les îles faiblement peuplées de Batanes ou des Babuyan, selon l’agence météorologique philippine citée par l’AFP. À 11h locales (3h TU), le typhon soufflait à 185 km/h en son cœur, avec des rafales atteignant 230 km/h. «Les responsables locaux ne doivent pas perdre de temps pour déplacer les familles hors des zones dangereuses», a déclaré Jonvic Remulla, secrétaire du département de l’Intérieur, a indiqué l’agence de presse française.